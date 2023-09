Arenzano (Genova) – Incendio boschivo, nella notte, nella zona di Terralba e via Pecorara, alle spalle del comune della riviera genovese di ponente. Intorno alle 22 i residenti della zona hanno avvertito un forte odore di bruciato ed hanno subito dato l’allarme al 112 facendo intervenire i vigili del fuoco.

Le fiamme sono state rapidamente domate evitando che potessero estendersi e dar vita ad un brutto rogo.

In corso le indagini per accertare l’origine dell’incendio che, quasi certamente, sono opera di qualche piromane.