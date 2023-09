Genova – Proseguono i controlli dei carabinieri nel centro storico genovese. Nel corso di uno dei servizi è stato fermato un uomo che è stato trovato in possesso di 45 gr di hashish, 12 involucri di cocaina/crack e 80 euro presunto provento dell’illecita attività di spaccio.

Lo stupefacente e il denaro venivano sequestrati mentre l’uomo, cittadino senegalese, è stato arrestato in attesa del processo per direttissima.