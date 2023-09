Genova – Si terrà questa mattina il funerale laico di Gianfranco Angusti, 78 anni, storico leader delle Officine Sampierdarenesi.

Questa mattina alle 8 il feretro sarà esposto al Centro civico “Buranello” di Sampierdarena. Alle 11 personale di Asef del Comune di Genova, incaricato delle esequie, trasferirà il feretro in largo Gozzano dove, per l’ultimo saluto, è prevista una commemorazione laica. Quindi, alle 12, vi sarà il trasferimento al cimitero di Staglieno per la cremazione.