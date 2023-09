Automobilisti e trasportatori già in coda, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce.

Segnalata coda tra Masone e Voltri in direzione del mare a causa di cantieri.

La coda arriva sino al bivio tra la A26 e la A10 Genova – Ventimiglia con gravi disagi per chi si sposta e lavora con i mezzi.