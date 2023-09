Genova – Avrebbe potuto avere ben altre conseguenze il forte impatto avvenuto ieri sera, intorno all’una e mezza, in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena, tra un’auto e uno scooter che ha causato il ferimento di un ragazzo.

Il giovane era alla guida del mezzo a due ruote quando, per cause ancora da accertare, è finito contro l’auto cadendo rovinosamente a terra.

Nell’impatto il ragazzo ha riportato diverse ferite ed è stato soccorso dal 118 che lo ha trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, a Sampierdarena. Qui i medici hanno attribuito in codice giallo e sottoposto il ferito ad esami medici.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.