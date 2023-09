Genova – Automobilisti e trasportatori già in coda, alle prime luci dell’alba, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, a causa di lavori nel tratto tra Masone e il bivio/allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia a Voltri.

Proteste e lamentele che si ripetono ormai ogni giorn da anni per i cantieri sul tratto di autostrada e che spingono le associazioni dei Consumatori a chiedere che il sistema di rimborso automatico venga trasformato in uno sconto per tutta la durata dei lavori