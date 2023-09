Chiavari – Ballo liscio e concerto tributo a Zucchero “Sugar” Fornaciari per le serate alla Colmatina. Si parte questa sera, dalle 21, presso la tensostruttura in Colmatina che ospiterà l’ultimo appuntamento della stagione estiva con il ballo liscio.

Ad intrattenere il pubblico l’orchestra Marianna Lanteri.

Domani, giovedì 14 settembre, alle 21.15 in piazza N.S. dell’Orto, un concerto tributo a Zucchero Fornaciari.

Sarà Sugar Fabry a vestire i panni dell’artista emiliano e ad interpretarne i brani più famosi. Il frontman, considerato uno dei migliori sosia di Zucchero sia per le qualità vocali che per la somiglianza fisica, si esibirà live sul palco insieme alla band “Spirito nel Buio”.

“Ancora musica e spettacolo a conclusione di un cartellone di eventi estivi davvero ricco e per tutti i gusti. Massimo impegno da parte dell’amministrazione per dare vita ad una programmazione di livello capace di arricchire le serate estive e attirare turisti e visitatori – afferma Gianluca Ratto, assessore alla promozione della città – Insieme alla consigliera Ilaria Solari siamo già al lavoro per organizzare la festa di Halloween, con tante novità e ospiti”.

Entrambi gli eventi sono organizzati dall’assessorato al turismo del Comune di Chiavari e sono gratuiti.