Genova – Ergastolo confermato dalla Corte di Cassazione per Renato Scapusi l’uomo che nel febbraio del 2021 uccise a coltellate l’ex Clara Ceccarelli, nel suo negozio di via Colombo, nel pieno centro di Genova. A darne notizia il quotidiano Il Secolo XIX riportando la decisione della suprema corte sul caso di femminicidio.

Confermata la contestazione dell’omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà.

Il delitto era maturato in una burrascosa relazione durante la quale la donna, stufa delle richieste di denaro per una ludopatia del compagno, lo aveva lasciato.

L’uomo aveva iniziato a tormentare la donna con lettere e messaggi non graditi e cercando di entrare in contatto con lei pretendendo altro denaro.

Quando i rapporti si sono fatti più tesi l’uomo è entrato nel negozio di calzature della donna e l’ha accoltellata per poi fuggire.

Subito preso era stato condannato all’ergastolo il 25 ottobre scorso e la corte di Cassazione ha confermato la sentenza rendendola definitiva.

Le porte del carcere dove si trova Scapusi non si dovrebbero più aprire.