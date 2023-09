Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del subacqueo che si è sentito male nel pomeriggio di ieri, durante un’immersione nella zona di Santa Margherita Ligure.

L’uomo, un 64enne, si è sentito male durante l’immersione ma fortunatamente è stato soccorso dai compagni e riportato a galla dove sono stati subito contattati i soccorsi.

In breve sul posto è arrivata la pilotina della Guardia Costiera e il sub è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

Le sue condizioni sono ancora gravi e sono in corso indagini per accertare la dinamica dell’incidente.