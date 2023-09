Savona – Decine di interventi dei vigili del fuoco, nella notte, per allagamenti di scantinati, sottopassi allagati ma anche frane e smottamenti a causa delle violente precipitazioni avvenute ieri sera e proseguite mano a mano che la perturbazione si spostava verso levante.

Piogge torrenziali che hanno scaricato sul savonese importanti quantità d’acqua che hanno mandato in tilt i corsi d’acqua e la rete di scarico.

Allagamenti nei pressi dell’ingresso dell’autostrada di Savona – Vado e il torrente Segno che è esondato in zona Sant’Ermete.

Le precipitazioni hanno causato danni anche nella zona di Bergeggi e Spotorno e a Savona città dove diversi sottopassi si sono allagati e dove i vigili del fuoco sono intervenuti a più riprese per allagamenti e frane localizzati.

Problemi anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia con allagamenti tra Savona e Spotorno.

Una frana ha creato problemi sulla statale Aurelia nella zona di Bergeggi.

Le precipitazioni sono state accompagnate da una vera e propria pioggia di fulmini che si è poi spostata sul mare offrendo uno spettacolo visibile anche da Genova e con oltre 3mila fulmini caduti nella serata.