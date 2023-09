Ceranesi (Genova) – Grave incidente, poco dopo le 13, in via Torbi sul territorio del comune di Ceranesi. Percause ancora in via di ricostruzione un’auto ed una bicicletta si sono scontrate e ad avere la peggio è stata la persona che viaggiava sul mezzo a due ruote e che è stata sbalzata dalla sella per cadere rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuta l’auto medica del 118 che ha disposto il trasferimento della persona ferita in elicottero sino al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

I medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto da parte della polizia locale e dei carabinieri della locale stazione.