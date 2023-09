Tiglieto (Genova) – Si era avventurato nei boschi della zona del passo del Faiallo per cercare funghi ma non riusciva più a tornare verso la macchine e così ha preferito chiamare i soccorsi.

Si è conclusa rapidamente, e con esito positivo, la ricerca di un cercatore di funghi che si era perso al Faiallo. I Vigili del fuoco hanno messo in campo oltre la squadra di Multedo il personale cinofilo e il nucleo SAPR che gestisce i droni. Ottima è stata la collaborazione con il Soccorso Alpino, con cui si sono coordinate le ricerche. Il ritrovamento, in buone condizioni di salute, è avvenuto nel primo pomeriggio