Genova – Lavoratori della Cooperativa Lanza del Vasto in sciopero, domani, martedì 19 settembre per protestare contro la difficile situazione in cui versa l’azienda, i ritardi nei pagamenti degli stipendi e per chiedere l’intervento degli enti preposti per salvare posti di lavoro e attività.

Martedì 19 settembre 2023 tutto il personale della Cooperativa Sociale Lanza del Vasto dell’area metropolitana di Genova sciopera per l’intera giornata e tra le ragioni della protesta i continui ritardi nel pagamento delle retribuzioni (ad oggi sono stati effettuati i bonifici di quote di acconto pari al 40% di giugno), gravi problemi logistico-organizzativi causati da esodi di massa con conseguente riduzione degli organici e mancanza di liquidità per erogare i servizi; carenza, in alcuni casi assenza, di forniture del materiale di consumo. La pesante situazione in cui versano dipendenti e utenti ospiti nelle residenze sanitarie e case di riposo gestite dalla Cooperativa sarà al centro della protesta di martedì: l’appuntamento per i manifestanti è fissato per le ore 10.00 in piazza Dante.