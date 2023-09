Genova – Torna la Sagra del pesto organizzata dagli scout laici del CNGEI a Pontedecimo. La sedicesima edizione torna a Pontedecimo, presso gli spazi di SOMS La Fratellanza, il 23 e il 24 Settembre.

La Sagra del Pesto è una festa unica in cui godersi la tipica cucina ligure con distribuzione di piatti della tradizione genovese, principalmente a base di pesto, e grigliate in un’atmosfera di festa con intrattenimento musicale e danzante.

In particolare, in questa edizione ci accompagneranno il sabato i Mokambo con il ballo liscio e la domenica due band: i Rock Sound Sistem e i Dipende dal Contesto. La domenica a pranzo e prima dei gruppi principali daremo la possibilità di esibirsi ad artisti emergenti con un Open Mic.

Viene garantita la possibilità di festeggiare a chiunque, vegetariani e celiaci, ed è garantita la cena anche in caso di pioggia.

Tutte le informazioni sulle pagine Facebook e Instagram