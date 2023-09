Lavagna (Genova) – Lo hanno sopreso mentre colpiva con una trave di legno la vetrina di un negozio con l’intento di entrare e rubare all’interno.

Un giovane di 23 anni di nazionalità marocchina è stato fermato dai carabinieri in via XXIV aprile e portato in caserma per accertamenti.

Il giovane aveva deciso di aprirsi un varco con un “ariete” improvvisato ma è stato scoperto e bloccato.