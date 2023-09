Inizio settimana all’insegna dell’instabilità in Liguria a causa delle correnti umide di origine atlantica che continuano ad interessare la nostra regione.

Previste quindi molte nubi e locali piovaschi alternati a schiarite, anche nei prossimi giorni

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 18 settembre 2023

Molte nubi già dalla mattinata con possibilità per dei brevi piovaschi o rovesci in corrispondenza degli annuvolamenti più consistenti specialmente lungo le coste.

Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno sul centro-levante regionale, mentre a ponente di Savona si apriranno anche delle schiarite.

Venti moderati dai quadrati meridionali con dei rinforzi fino a teso al largo del golfo.

Mare generalmente mosso, localmente molto mosso al largo dal pomeriggio.

Temperature stazionarie od in lieve calo.

sulla costa: minime 19°C/23°C ; massime 24°/27°C

nell’entroterra: minime 9°C/18°C ; massime 19°C/27°C