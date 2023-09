Genova – Inizio settimana importante per il processo per il crollo del ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone e causato danni miliardari alla città di Genova e alla sua economia. E’ infatti prevista la testimonianza dei 58 imputati accusati, a vario titolo, di aver avuto un ruolo nel disastro avvenuto il 14 agosto 2018.

Uno dopo l’altro si alterneranno al banco dei testimoni i vertici di Autostrade per l’Italia, del Mit e dei vari uffici che avrebbero dovuto sorvegliare lo stato di salute del ponte e disporre le iniziative necessarie a mantenerne la sicurezza o limitarne l’uso in caso di anomalie che effettivamente si sarebbero verificate secondo le perizie tecniche agli atti per l’accusa.

I magistrati che seguono il caso cercheranno di ricostruire l’incredibile catena di passaggi tecnici e legali che hanno portato a tardare gli interventi sino alle tragiche conseguenze che tutti conosciamo.