Altare (Savona) – Risulta completamente bloccato il traffico lungo la A6 Savona-Torino dopo che un camion è rimasto fermo in uno scambio di carreggiata, a pochi chilometri dal bivio A6/A10.

Il mezzo pesante ha causato fin da subito disagi e lunghe code che, negli ultimi minuti, sono salite fino a sei chilometri in entrambe le direzioni.

Quella che colpisce l’A6 non è l’unica situazione delicata presente questa mattina. In A26, nel tratto compreso tra Masone e l’intersezione con l’A10, si registra un chilometro di code per lavori.

In A7, invece, traffico intenso in direzione nord poco prima del casello di Genova Bolzaneto e, successivamente, anche all’uscita del casello stesso.