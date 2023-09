Genova – Il Salone Nautico non è ancora stato inaugurato ufficialmente e il traffico della Foce è già nel caos.

A complicare la già caotica situazione quotidiana la decisione di chiudere corso Marconi per ricavare i posteggi necessari alla kermesse considerando che piazzale Kennedy non è utilizzabile per i lavori in corso.

Sin dalle prime ore del mattino corso Italia in tilt, in direzione centro, con la deviazione del traffico in via Casaregis e zona di piazza Rossetti e vie limitrofe al limite della sopportazione per residenti e commercianti.