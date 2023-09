Liguria – E’ un’altra mattinata da incubo quella che stanno vivendo automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio fin dalle prime ore della mattinata.

La situazione più difficile è quella in A10, dove sono ancora in corso le operazioni di ripristino dopo l’incidente che si è verificato ieri: al momento risulta chiusa l’uscita al casello di Arenzano per chi proviene da Ventimiglia, mentre nella direzione opposta si registrano 5 chilometri di code.

Code di 6 chilometri in A12, a causa dei lavori presenti nel tratto compreso tra Recco e Genova Est, in direzione ponente.

Disagi si registrano anche in A7 nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione nord: a causa dei lavori presenti, si segnala un chilometro di code all’altezza del km 118 e due all’altezza del 125.