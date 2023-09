Genova – Una colonna di pietra con incisi strani simboli ed la figura di una persona, seduta in cima, a guardare verso l’orizzonte. La curiosa opera d’arte ha fatto la sua comparsa da qualche giorno, in piazza De Ferrari, dividendo l’opinione pubblica.

Tra estimatori e critici, la discussione si è accesa come era prevedibile e sui social sono iniziati i meme, le “variazioni sul tema” che fanno sorridere.

Tra le più apprezzate quella che vede il sindaco Marco Bucci, vestito da Doge, in cima alla colonna e quella senza la persona in cima e con il cartello “torno subito” appoggiato alla scultura.