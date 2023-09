Genova – Il presidente emerito Giorgio Napolitano è morto oggi all’età di 98 anni. A darne notizia i familiari.

Napolitano era ricoverato in condizioni molto gravi alla clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma

Nato a Napoli il 29 giugno 1925, è stato uno storico dirigente del Partito comunista italiano, presidente della Camera e ministro degli Interni, oltre che capo dello Stato (eletto per due mandati).