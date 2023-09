Genova – Uno spettacolo dedicato ai ragazzi per sensibilizzarli alla difesa dell’Ambiente e alla biodiversità. Digressione ai Parchi di Nervi per il Festival in una notte d’estate di Lunaria Teatro che, domenica 24 settembre alle 17, presenta “La cicogna che non sapeva volare”, adattamento dal libro di Erica Zinno “La cicogna bianca, biodiversità in pericolo”, vincitore del Primo Premio per Ambiente e Civiltà al Premio Letterario Internazionale Santa Margherita Ligure 2022.

Uno spettacolo dedicato ai ragazzi che intende incuriosire i giovani verso questioni importanti quali la tutela dell’ambiente, il riscaldamento globale e le sue conseguenze, la biodiversità in pericolo, usando l’antico strumento della favola per tutti, oltre a notizie rigorosamente documentate, tratte dalla realtà. Il metodo è: conoscenza, fantasia e progetto. I giovani possono prendere coscienza che le azioni devono essere valutate, che non si interagisce solo tramite computer ma che ciò che si fa si propaga lontano, come accade con le onde dopo il lancio del sasso nell’acqua. Occorre esaminare i fatti e individuare soluzioni positive. Ciò va realizzato entro il 2030: il futuro è già qui, è l’appuntamento internazionale di Parigi per il rinnovo dell’accordo di Kyoto decaduto nel 2012, che dal 1997 opera per ridurre l’emissione antropica di gas serra dovuta all’aumento di uso dei combustibili fossili e alla deforestazione. La priorità, per il terzo millennio, è il rispetto dell’ambiente, la cui integrità è messa a dura prova dall’azione degli esseri umani.

Il ritrovo è previsto davanti alla GAM – Galleria d’Arte Moderna, biglietto unico 1 euro.