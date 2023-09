Pieve Ligure (Genova) – Sono proseguite tutta la notte le ricerche delle due persone che, secondo la testimonianza di un loro amici, sarebbero state trascinate in mare da un’onda anomala che ha colpito la scogliera di Pieve intorno alle 21.

A dare l’allarme un cittadino polacco che ha chiamato i soccorsi raccontando che un connazionale e un cittadino ucraino erano stati trascinati in mare da un’onda mentre si trovavano sugli scogli della piccola località della riviera genovese di levante.

Subito sono scattati i soccorsi e per ore il tratto di mare e di scogliera è stato perlustrato da mare e da terra.