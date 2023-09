Genova – E’ stata riaperta a senso unico alternato, dopo la parziale bonifica della frana e la messa in sicurezza del terreno soprastante, via Trossarelli, sulle alture di Struppa, in zona San Cosimo.

Le oltre 400 persone rimaste isolate a causa del maltempo potranno quindi salire e scendere con le vetture con un pò di difficoltà ma libere di muoversi e di andare a lavorare e a scuola.

Nei prossimi giorni proseguiranno i lavori per la messa in sicurezza del terrapieno soprastante al punto della frana e che appartiene al campetto sportivo della locale chiesa di San Cosimo.