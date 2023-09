Genova – Uno spettacolo gratuito, ideato per i bambini, per sensibilizzarli alle tematiche ambientali e al corretto rapporto con il riciclo dei rifiuti. “Il Pescatore di Sogni” del Circo Cussadie arriva nel capoluogo ligure, dal 28 settembre al 22 ottobre, in piazza Martinez a San Fruttuoso.

Lo spettacolo racconta la storia di un giovane pescatore alla ricerca, nel cuore dell’oceano, della famosa e temibile Isola di Plastica.

Grazie alla collaborazione con AMIU Genova, gli assessorati all’Ambiente e al Commercio del Comune di Genova, in accordo con il Municipio Bassa Valbisagno hanno riservato (in fascia oraria mattutina) 5 spettacoli gratuiti ai bambini delle scuole del quartiere e altri soggetti inclusi in progetti di inclusione sociale.

«Avvicinare i bambini alle tematiche ambientali attraverso il gioco e il divertimento è un investimento sulle generazioni future – commentano gli assessori all’Ambiente Matteo Campora e al Commercio Paola Bordilli – in questi anni abbiamo avviato iniziative congiunte tra i due assessorati per promuovere il corretto conferimento dei rifiuti, promosso la seconda vita degli oggetti, coinvolto gli operatori economici per una sempre più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti: coinvolgere i ragazzi è fondamentale per portare avanti percorsi virtuosi i cui risultati, a medio e lungo termine, porteranno indubbi benefici alla comunità intera».

«Siamo molto soddisfatti che per circa un mese piazza Martinez, uno dei luoghi di maggiore aggregazione del quartiere di San Fruttuoso e baricentrica rispetto ad altri quartieri limitrofi, ospiti uno spettacolo rivolto ai più piccoli – dichiarano il presidente del Municipio bassa Val Bisagno Angelo Guidi e l’assessore municipale alla Cultura Barbara Lagomarsino – Il pescatore di sogni, oltre a essere un’occasione importante di intrattenimento e socialità, porterà dei messaggi legati al rispetto dell’ambiente e del mare, in particolare, di grande attualità: crediamo molto nell’efficacia della comunicazione fatta ai più giovani perché possono diventare portavoce, a loro volta, di buone pratiche all’interno delle loro famiglie e quindi dell’intera società».

Uno spettacolo finalizzato a sensibilizzare i partecipanti ad adottare comportamenti ambientalmente sostenibili diffondendo la cultura della raccolta differenziata e della tutela dell’ambiente. Un evento che racconta una storia emozionante di crescita, di consapevolezza e di messaggi importanti strettamente legati ai temi ambientali, ricco di momenti coinvolgenti, di avventure fantasmagoriche, dove saranno raccontati pericoli e affrontate tempeste per arrivare ad incontri fantastici dove i giovani spettatori conosceranno anche il mostro Octoplast; una creatura con sembianze mostruose ma con l’anima di un gigante buono che non ha scelto di esistere ma è stato creato dagli errori umani verso una delle più importanti risorse naturali che la Terra possiede: il mare.

«Si tratta di un’occasione importante per parlare di riciclo creativo, sostenibilità ambientale, protezione e salvaguardia dell’ambiente che ci circonda e nel quale noi tutti viviamo – conclude Giovanni Battista Raggi, presidente AMIU Genova – La nostra salute e il benessere si incrementano anche grazie all’attenzione verso il territorio, mare compreso, in quanto parte fondamentale dei luoghi dove viviamo. Il messaggio che questo spettacolo vuole dare è quello che il compito fondamentale di noi tutti è cambiare atteggiamento verso le risorse naturali che non sono infinite ma che vanno tutelate con atti consapevoli e di pura gentilezza e cura».

Lo spettacolo si focalizza completamente sulle tematiche del corretto utilizzo della plastica e gestione dei rifiuti, con una forte attenzione al riciclo e al riuso, un evento educativo che ha come contenuto esattamente i temi centrali della comunicazione ambientale che da sempre viene diffusa da AMIU.

L’evento si rivolge prevalentemente alle famiglie e ai ragazzi di età scolare di tutte le età, i giorni di spettacolo sono giovedì e venerdì alle ore 17.15 e il sabato e la domenica alle ore 15.00 e alle ore 17.15.