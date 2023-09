Ortonovo (La Spezia) – Sono gravi, all’ospedale di Pisa le condizioni di uno dei due operai coinvolti questa mattina in un grave incidente sul lavoro in un’azienda per la lavorazione del marmo. L’incidente è avvenuto nel territorio di Ortonovo, nel comune di Luni, al confine tra Liguria e Toscana e dalle prime ricostruzioni sembra che i due operai siano stati colpiti dalla caduta di alcune lastre di pietra.

Uno dei due è stato trasferito in codice rosso, il più grave, in elicottero, al nosocomio di Pisa mentre l’altro è stati trasportato al Noa di Massa.

Indagini in corso per stabilire con precisione la dinamica dell’incidente e se all’interno dell’impresa siano state adottate tutte le misure di sicurezza che dovrebbero impedire questo tipo di incidenti.

Sul posto operano le forze dell’ordine e gli ispettori della Asl.