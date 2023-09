Liguria – È stata ampliata la platea degli studenti aventi diritto alla borse di studio scolastiche 2023, sia per quelle relative all’iscrizione e frequenza alle scuole elementari, sia per quelle all’acquisto di libri di testo per le medie e superiori.

È infatti stata allargata la soglia ISEE per accedere alle Borse, che da 30mila euro è stata portata a 50mila euro.

Incrementata anche la quota di rimborso della spesa sostenuta, circa il 20% in più, arrivando a coprire il 60% della spesa