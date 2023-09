Genova – Il “re” del Pesto, Roberto Panizza e l’icona della cucina americana David Kinch si uniranno per una cena straordinaria al ristorante Il Genovese con il tema “La Cucina Classica Ligure e l’interpretazione della Riviera secondo David Kinch“.

Una cena a quattro mani che promette un’esperienza culinaria indimenticabile che si terrà sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre alle 20:30 al ristorante di via Galata rinomato per la sua cucina tradizionale genovese.

Alle due serate sarà presente anche Matthew Bowden, chef de cusine del ristorante Mentone di Aptos, California.

Lo chef David Kinch, celebre per aver ottenuto tre prestigiose stelle Michelin presso il suo rinomato ristorante Manresa, situato a Los Gatos, California, è un’icona indiscussa nel panorama culinario internazionale. La sua straordinaria carriera ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della gastronomia americana, posizionandolo come uno dei pionieri della cucina contemporanea californiana e conducendo il Manresa a essere considerato

uno dei migliori ristoranti al mondo.

Ma la passione di Kinch per la cucina non si esaurisce qui. Oltre al mondo raffinato delle stelle Michelin, Kinch ha abbracciato con entusiasmo l’arte della cucina informale, inaugurando due accoglienti locali e una rinomata panetteria nella vivace Bay Area. Uno di questi gioielli gastronomici, chiamato Mentone e ubicato ad Aptos, regala ai suoi ospiti una coinvolgente reinterpretazione della cucina costiera della Riviera, da Nizza fino a Genova.

Quello che distingue Kinch è il profondo rispetto che nutre per la materia prima e la tradizione culinaria italiana, una passione che traspare chiaramente nella sua cucina. Per lui, preservare le radici e onorare l’autenticità dei prodotti sono aspetti fondamentali che conferiscono unicità alla cucina italiana.

“È una parte del mondo nella quale amo viaggiare. È una parte del mondo di cui mi piacciono il cibo e il vino – afferma Kinch, spiegando la sua scelta di abbracciare questo stile culinario. È stato anche affascinato dalle affinità tra la Riviera e la costa centrale della California, dove le maestose montagne s’incontrano con l’infinito mare.

Insieme a David Kinch, alle serate, parteciperà anche il padrone di casa, Roberto Panizza l’imprenditore genovese, figura di spicco nell’ambito della cucina ligure tradizionale, è noto non solo per aver introdotto il “Pesto che non esiste”, ma anche per ricoprire ruoli chiave in diverse istituzioni e imprese gastronomiche.

Panizza, in qualità di Presidente dell’associazione Palatifini, ha guidato l’organizzazione del prestigioso Campionato Mondiale di Pesto al mortaio, un evento che celebra l’arte del pesto genovese e richiama appassionati da tutto il mondo.

Allo stesso tempo è il patron di realtà culinarie di spicco, tra cui il ristorante Il Genovese 1912, l’Azienda Rossi 1947, la Gelateria Galata, Borgo Croccante e Makaja Poke & More.

La profonda conoscenza di Panizza della gastronomia tradizionale ligure è una risorsa che ha portato in giro per il mondo, partecipando a congressi e manifestazioni internazionali. Recentemente, ha svolto un ruolo chiave nel Padiglione Liguria durante l’Ocean Race, la leggendaria regata velica intorno al mondo giunta a Genova nel giugno 2023.

La cena a quattro mani al Ristorante Il Genovese presenterà un menu che

fonde la maestria culinaria di Kinch con la tradizione genovese:

Genoa Menù

Tarte monegasca – Sardenaira

“Cioppino” in tazza alla moda di San Francisco

Crudo di pescato locale con vinagrette speziata agli agrumi

Mesciua: fagioli, farro, ceci, baccalà, aceto di vino rosso invecchiato

Trenette al Pesto genovese al mortaio preparato al mortaio a quattro mani

Avocado

Tourte de blettes (torta di bietole dolce)

Lemon curd, pistacchio, fior di latte

Sabato 30 settembre i piatti saranno accompagnati dai vini di Heydi Bonanini – Az. Agr. Possa, Riomaggiore – I vini delle 5 Terre

Domenica 1 ottobre i piatti saranno accompagnati dai vini di Andrea Marcesini – Az. Agr. La Felce, Ortonovo – I vini della Lunigiana

I produttori dei vini delle serate sono aderenti al Manifesto dei produttori di

vini Triple “A”, il primo protocollo al mondo relativo ai vini naturali ideato e

da Luca Gargano di Velier Company.

Questa cena eccezionale rappresenta un incontro culinario unico tra due maestri della cucina, che celebreranno la tradizione genovese e il talento culinario americano in una serata memorabile.

Per prenotazioni ed informazioni: Email: paola.rossotti@rossi1947.it Telefono: 010 869 2937