Genova – Ha accettato un appuntamento “alla cieca” con un ragazzo conosciuto sui social ed ha subito violenza sessuale nonostante avesse scelto un luogo tutt’altro che appartato: il centro commerciale della Fiumara.

Una ragazza di 19 anni ha denunciato l’aggressione sessuale alle forze dell’ordine dopo essere riuscita a sfuggire al suo aguzzino.

Agli agenti ha raccontato di aver conosciuto un ragazzo sui social e di aver avviato una lunga conversazione online accettando solo dopo qualche tempo un appuntamento.

Quando si è presentata al luogo prescelto, però, è stata subito aggredita dal giovane.

La ragazza è stata medicata ed ha presentato denuncia con descrizione dell’aggressore e tutti i contatti social e indicando i luoghi dove è avvenuto l’incontro e l’aggressione successiva.

In corso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della Fiumara e dei vicini giardini per cercare di ottenere immagini utili a riconoscere la persona ed assicurarla alla Giustizia e anche per verificare quanto denunciato.