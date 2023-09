Genova – Forse un malore improvviso ha ucciso Sofiane, il Migrante originario del Burkina Faso di 24 anni annegato in pochi metri d’acqua davanti alla spiaggia di Voltri, nel ponente genovese.

Il ragazzo era arrivato nella tendopoli da Trapani il 21 settembre e questa mattina, intorno alle 12, mentre stava facendo il bagno in mare con altri 3 compagni, si è sentito male sparendo subito dopo tra i flutti.

Immediato l’allarme degli altri presenti e immediati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, chiamati per cercare il ragazzo, lo hanno trovato sul fondale, in pochi metri d’acqua.

Al fratello, anch’esso ospite della struttura che ora ospita 60 Migranti, è toccato il triste compito del riconoscimento della salma.

La salma è a disposizione dell’Autorità giudiziaria che quasi certamente disporrà l’autopsia per accertare le cause del decesso.