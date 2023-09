Genova – Sabato 30 settembre i suoni, le danze e i ritmi del Salento sbarcano nel capoluogo ligure con il laboratorio e il concerto degli Arakne Mediterranea, compagnia musicale e folkloristica salentina che reinterpreta i suoni della pizzica e della tarantella attingendo alla tradizione orale, ai ritmi delle nonne tamburelliste e dei cantanti e ai movimenti delle danzatrici e dei danzatori popolari delle proprie terre.

A Palazzo Fieschi, in via Sestri, 34, il festival propone alla comunità la pizzica salentina con un doppio appuntamento: alle ore 18 il laboratorio aperto a tutti e alle ore 19 il concerto live, per un pomeriggio all’insegna della scoperta e della promozione di tradizioni antiche, di danze, usi e costumi, espressioni popolari del Sud Italia.

L’ensemble di tamburelli, chitarre, organetti, violini, flauti, nacchere, mani e voci mette in scena un viaggio sonoro che va dalle tarantelle più antiche ai canti di tararanta, dalle ninne nanne alle serenate, dalle pizziche della Puglia ad arie e cantilene grike (lingua dialetto ancora in uso nella Grecia salentina, in provincia di Lecce.