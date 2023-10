Genova – Sono stati fermati due ragazzini minorenni residenti nel quartiere di Albaro, sospettati di aver picchiato e rapinato della collanina un ragazzo loro coetaneo nella notte tra sabato e domenica.

I fatti si sarebbero verificati in via Pisa. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata prima adescata da uno dei due che, venendo respinto, sarebbe tornato in compagnia dell’amico, con il quale avrebbe iniziato a picchiare il giovane.

Sul posto sono giunte due volanti della Polizia, che hanno trovato il 16enne e, poco distante, un gruppo di ragazzini: proprio la vittima avrebbe riconosciuto tra quel gruppo i due autori del pestaggio, che sono stati fermati dalle forze dell’ordine.