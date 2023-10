Savona – Si registrano ancora lunghe code lungo l’A10 Genova-Ventimiglia in direzione del confine con la Francia, dopo che un camioncino ha preso fuoco questa mattina tra i caselli di Albisola e Savona. Fortunatamente, il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo e non sono rimaste coinvolte altre persone, ma ci sono stati pesanti disagi alla circolazione.

A più di tre ore dall’accaduto, sono presenti ancora cinque chilometri di code nel tratto compreso tra Celle Ligure e Savona.

In mattinata, inoltre, si sono registrate code anche in A7 e A26 a causa dei soliti restringimenti di carreggiata presenti, ma la situazione sembra essere tornata alla normalità.