Genova – Dimissioni della collaboratrice e dietro front confermato per i container destinati ad accogliere i Migranti minori non accompagnati a Begato. Potrebbe avere ben altre conseguenze lo “scivolone” dell’assessore alle Politiche Sociali Lorenza Rosso dopo gli articoli di Stampa che hanno rivelato che l’area prescelta per l’insediamento è di proprietà della social media manager assunta recentemente.

Il sindaco Marco Bucci è stato costretto a intervenire ammettendo il “potenziale conflitto di interessi” e garantendo che sull’area non verrà fatto nessun intervento del Comune.

I container posizionati nell’area di via Negrotto Cambiaso che il sindaco aveva definito “piccoli appartamenti” non ospiteranno i 20 minori non accompagnati previsti dal progetto del Comune.

A sollevare dubbi sul progetto erano state subito le opposizioni che obiettavano l’inadeguatezza del luogo e della struttura ma poi, dopo le rassicurazioni del primo cittadino, una tempesta ben più furibonda è scoppiata quando si sono fatti avanti i sospetti, confermati, sulla proprietà dell’area interessata.

La proprietà dell’area risulterebbe infatti della collaboratrice dell’assessore Lorenza Rosso e sarebbe gestita da una società facente capo ad un noto costruttore edile.

Le prime dimissioni sono già arrivate e riguardano la collaboratrice dell’assessore che ha dichiarato di aver operato nel convincimento di rendersi utile per la città.

Ora resta da vedere se le richieste di dimissioni dell’assessore, presentate da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle verranno accolte.