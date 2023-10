Genova – Un viaggio alla scoperta del legame tra cultura, animazione e piaceri gastronomici, andando alla ricerca di storie nascoste e preziosi segreti della tradizione nipponica. E’ quanto promette la mostra Itadakimasu che dopo lo straordinario successo di Milano sbarca nel capoluogo ligure, dal 12 ottobre al 28 gennaio nella cornice di Palazzo Grimaldi della Meridiana.

A guidare i visitatori in questo mondo segreto, saranno i manga, gli anime, i capolavori del cinema d’animazione giapponese che hanno contribuito a rendere famose in tutto il mondo pietanze come il ramen, gli onigiri e i bento, con i loro sapori, le loro forme e i loro profumi.

Attraverso riproduzioni fedelissime a grandezza naturale, video e a meravigliose illustrazioni create appositamente per la mostra da Loputyn, Blackbanshee, Virginia Foti, Davide Gerardi e Lucia Mattioli, la mostra racconterà aspetti gustosi e particolari sul Giappone.

Alla mostra “Itadakimasu. Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime” si uniranno numerosi eventi collaterali ideati per farea assaporare ogni aspetto della cultura culinaria nipponica.