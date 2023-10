Sestri Levante (Genova) – Una brutta caduta e un turista tedesco di 84 anni, in visita in Liguria, ha riportato un trauma facciale lungo il sentiero che conduce a Punta Manara. Soccorso da altri escursionisti che hanno subito chiamato il 118, il turista è stato medicato dagli uomini del soccorso alpino e della croce rossa ed infine prelevato dall’elicottero dei vigili del fuoco e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

L’uomo non sarebbe in pericolo di morte ma i medici preferiscono comunque trattenerlo per precauzione per escludere lesioni o possibili aggravamenti nelle prossime ore.