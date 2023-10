Genova – Non accenna a diminuire l’emergenza cinghiali nel capoluogo della nostra regione.

Anche questa notte, la presenza di animali è stata segnalata – poco dopo le ore 2:00 – in via Fereggiano e in via Stefanina Moro, nel quartiere di Marassi.

La Polizia Locale è intervenuta sul posto e, fortunatamente, non si segnalano conseguenze per i cittadini.