Genova – Due elicotteri dei vigili del fuoco che sorvolano il Forte Begato. Fortunatamente non si trattava di una emergenza ma di un addestramento congiunto fra Vigili del fuoco e personale sanitario del 118 per il corretto approccio all’elicottero Drago AW139 in dotazione al Reparto Volo di Genova con attenzione allo sbarco ed imbarco del personale con abilitazione SAF, (speleo, alpino, fluviali) mentre, per gli elisoccorritori, anche le manovre di verricello.

All’esercitazione hanno partecipato anche medici e infermieri che fanno parte dell’equipaggio e direttamente in prima linea nelle operazioni di soccorso.

(Foto dei Vigili del Fuoco)