Genova – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella tarda mattinata all’interno di un appartamento di corso Europa, all’altezza di Quarto.

La segnalazione di emergenza è arrivata dai parenti dell’uomo che da diversi giorni non erano più riusciti a mettersi in contatto con lui.

Sono intervenuti sul posto, quindi, i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Purtroppo, una volta fatto il loro ingresso all’interno dell’appartamento, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne.

Ora saranno gli esami medico legali a stabilire cosa abbia ucciso l’uomo che, molto probabilmente è stato vittima di un malore improvviso.