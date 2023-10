Santa Margherita Ligure (Genova) – Uno sciame di api è atterrato questo pomeriggio sui cannoni che si trovano nel porticciolo, accanto agli uffici della Capitaneria.

Una scena davvero inusuale quella avvenuta oggi nella cittadina rivierasca dove, complice il caldo anomalo, uno sciame di api ha deciso di riposare su uno dei luoghi simbolo della cittadina del Tigullio.

La presenza degli insetti non è passata inosservata ed in breve le forze dell’ordine sono state avvisate e si è reso necessario l’intervento di un apicoltore.

E’ stata così contattata l’associazione AlpaMiele che ha inviato uno dei volontari che si mette a disposizione per questo tipo di interventi.

La sciamatura delle api avviene, in genere, a primavera inoltrata e si verifica quando, nell’alveare, nasce una nuova Regina.

La vecchia sovrana lascia il suo regno alla nuova arrivata e parte con un seguito piuttosto numeroso di fedelissime. Insieme cercheranno una nuova collocazione per fondare una nuova colonia.

Contrariamente a quanto si pensa, le api non sono pericolose in queste condizioni poichè, per viaggiare, fanno gran scorta di miele e sono “appesantite”. Se non vengono disturbate o attaccate non pungono e non aggrediscono.

Quando ci si imbatte in uno sciame occorre contattare le associazioni degli Apicoltori o comporre direttamente il 112 segnalando il tipo di “problema”. La chiamata verrà reindirizzata a chi può intervenire in sicurezza per raccogliere e portare via le api.

E’ invece proibito – e con gravi sanzioni – uccidere o scacciare le api.