Genova – I ragazzi e le ragazze di Fridays For Future tornano in piazza, questa mattina, per il nuovo sciopero globale per il clima. A partire dalle 9,30 protesteranno in piazza De Ferrari, in pieno centro città, per chiedere più attenzione per le politiche ambientali e scelte più forti per salvare il Pianeta dal disastro dei cambiamenti climatici.

“La Liguria e l’Italia intera stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista della lotta al cambiamento climatico – scrivono i ragazzi e le ragazze di Fridays For Future – le istituzioni italiane, oltre a negare l’emergenza climatica e non rispettare gli accordi di decarbonizzazione, appaltano opere di grande impatto a trazione fossile nell’interesse di privati, dimenticando di investire in tutte quelle infrastrutture che sarebbero di interesse collettivo, quali i trasporti pubblici e le energie pulite”.

Secondo la denuncia degli attivisti “in città gli spazi pubblici vengono svenduti per la realizzazione di supermercati che danneggiano le attività dei quartieri e offrono lavoro povero mentre il governo con una mano riduce la percentuale di PIL destinata alla sanità e con l’altra rafforza il suo apparato repressivo come dimostrano i fatti di Torino”.

“Se pensate che il comune, la regione e il governo stiano sprecando le risorse spendendole per i loro interessi a discapito dei nostri – scrivono ancora gli attivisti di Fridays For Future – uniamoci in questo nuovo appuntamento di lotta e protesta”.