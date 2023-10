Celle Ligure (Savona) – Erano diventati il terrore dei commercianti della zona i due giovani fermati dai carabinieri a seguito di diversi furti registrati in alcuni esercizi commerciali della zona.

Identico il modus operandi: i malviventi forzavano la porta di ingresso e rubavano velocemente il “fondo cassa” per poi dileguarsi.

Ad essere presi di mira sono stati soprattutto bar e ristoranti, ma anche altre tipologie di esercizi commerciali.

I Carabinieri della Compagnia di Savona, ben consapevoli dell’allarme sociale creato da questi reati predatori, che, al di là del danno economico, spesso non molto elevato, possono generare un forte senso di insicurezza nei cittadini, hanno intensificato ulteriormente i servizi di controllo del territorio, soprattutto negli orari maggiormente interessati dalla problematica, anche con l’impiego di militari in abiti civili e, contemporaneamente, hanno approfondito l’attività investigativa e di analisi del fenomeno.

Nella notte appena trascorsa i militari della stazione di Albisola hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato una coppia di giovani italiani, già noti alle Forze dell’Ordine che, durante la notte hanno “visitato” un salone di parrucchieri di Celle Ligure.

I due giovani, dopo aver forzato la porta di ingresso del negozio, si sono impossessati del “fondo cassa” pari a circa 40 euro.

La giovane coppia, mentre usciva dall’esercizio commerciale è stata notata da alcuni passanti, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri tramite l’utenza di emergenza 112 NUE. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno fermato in flagranze i due 26enni, che sono stati quindi arrestati e accompagnati in caserma, mettendoli a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.