Genova – Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene sulle indiscrezioni di Stampa circa le indagini su presunti festini hot, con escort e cocaina che vedrebbero presente nei documenti all’esame dei giudici anche il nominativo del vice presidente Alessandro Piana

“Apprendiamo da fonti giornalistiche – scrive Toti – dell’inchiesta della Procura di Genova, nelle cui carte compare anche il nome di Alessandro Piana. Per quanto ci è dato sapere Piana non risulta indagato. Lui stesso si dichiara totalmente estraneo ai fatti: è una persona seria, non ho alcun motivo per dubitare delle sue parole. Va comunque sottolineato che l’indagine non riguarda in alcun modo nè l’Ente Regione Liguria nè alcuna attività istituzionale. Attendiamo di conoscere gli sviluppi della vicenda, rinnovando la piena fiducia nella magistratura, certi che Piana chiarirà quanto prima la propria posizione”.

In mattinata anche il vice presidente Alessandro Piana, commentando le indiscrezioni di Stampa aveva precisato di essere “totalmente estraneo ai fatti” e di non conoscere le persone indagate e di non avere notizia di suoi coinvolgimenti nelle indagini.

Alle 18,30 Piana incontrerà i giornalisti e i Media per una conferenza stampa di chiarimento