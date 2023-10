Genova – Incontri con escort e cocaina, in una villa di Apparizione, ai quali partecipavano alcuni Vip. Sarà un’indagine della Magistratura a chiarire i contorni di una vicenda che sta facendo molto scalpore, anche per la presenza, nelle carte all’esame del giudice, del nome del vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, eletto nelle liste della Lega e che, però, è bene precisarlo, non risulta indagato.

Indagati e soggetti ad ordinanza di custodia cautelare, invece, l’architetto genovese Alessandro Cristilli e l’albergatore Christian Rosolani che, secondo le ipotesi di accusa avrebbero incontrato le escort a marzo dello scorso anno pagate da uno degli indagati con 400 euro a testa.

Una delle due donne risulterebbe già coinvolta in una precedente indagine con l’accusa di sfruttamento della prostituzione.

All’ANSA il vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana ha dichiarato di essere “completamente estraneo alle vicenda” e di non conoscere “il contesto e le persone” e di non avere idea “di come ci sia finito il mio nome lì dentro”.

Piana ha anche ribadito di non aver mai fatto uso di droghe in vita sua e tantomeno di essere stato con prostitute.