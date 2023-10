Genova – Visite gratuite di controllo per il mese della prevenzione del tumore al seno. Quello di ottobre è il mese dedicato alla prevenzione, istituito per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce.

Venerdì 20 ottobre, dalle 9 alle 19 e sabato 21 ottobre, dalle 9 alle 13, Regione Liguria, in collaborazione con Alisa e LILT Genova, metteranno a disposizione delle visite senologiche gratuite e ad accesso diretto in piazza De Ferrari.

Oltre ai medici senologi, i volontari LILT saranno a disposizione per dare informazioni sulla campagna e sui servizi di prevenzione

