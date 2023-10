Genova – Dovrebbero partire nei primi mesi del 2024 i lavori per la riqualificazione di Villa Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso, dal PNRR fondi per due milioni di euro. A confermarlo l’assessore comunale alle manutenzioni Mauro Avvenente.

«L’inizio dei lavori di riqualificazione di Villa Imperiale, finanziati con fondi PNRR per un investimento complessivo di 2 milioni di euro, si sta avvicinando – ha spiegato Avvenente – La fase di progettazione, in capo ad Aster, si concluderà entro la fine dell’anno e il via ai cantieri è previsto nei primi mesi del 2024. I lavori prevedono, tra le altre cose, la messa in sicurezza di alcuni muraglioni vetusti e interventi di manutenzione diffusa su tutto il complesso della villa, compresi nuovi servizi igienici per i frequentatori del parco”.

Previsti interventi anche al verde pubblico. Secondo l’assessore, per quanto riguarda la ripiantumazione delle alberature Aster, su indicazione del settore Verde del Comune di Genova, provvederà alla sostituzione degli alberi nei mesi di novembre e dicembre.

«Villa Imperiale è una delle ville più belle di Genova – ha aggiunto l’assessore Avvenente – e merita di essere curata con la dovuta attenzione, al pari di tutti gli altri complessi storico-monumentali diffuso su tutto il territorio comunale, da Levante a Ponente passando per il centro. Il recupero di Villa Imperiale è tra le priorità dell’amministrazione comunale, in sinergia con il Municipio III Bassa Valbisagno».