Sanremo (Imperia) – Una moneta per celebrare il centenario di Italo Calvino ed un clamoroso errore della Zecca dello Stato che ritrae Mentone invece della Città dei Fiori che tanto fu cara al poeta e scrittore. Sono già introvabili e certamente vedranno accrescere il valore in modo consistente le 9mila monete in argento prodotte dalla Zecca dello Stato con un errore che sta facendo infuriare i sanremesi e “ingolosire” i collezionisti che già sentono il profumo di un nuovo “Gronchi rosa” e già si contendono gli ultimi esemplari ancora presenti sul mercato.

A scatenare proteste, polemiche e corsa all’acquisto uno scivolone che ha dell’incredibile: sulla moneta in argento che celebra Italo Calvino è stata impressa l’immagine che ritrae Mentone invece di quella di Sanremo, la cittadina ligure che tanto fu cara allo scrittore.

Difficile dire come sia stato possibile un tale errore e come sia possibile che, nell’intera macchina della Zecca nessuno si sia accorto che era stata scambiata una cittadina francese per quella celebre in tutto il mondo per il Festival della Canzone italiana.

Stupisce che il “bozzetto” non sia stato mostrato alle Istituzioni e tantomeno a chi avrebbe potuto (e dovuto) tutelare l’immagine della città.

A sua “difesa” la Zecca può ricordare di essere “in buona compagnia” visto che l’errore, pare legato ad una immagine sbagliata presente negli archivi di immagini di Google – circostanza però non confermata – è già stato fatto da diversi pubblicitari, persino nella campagna elettorale del Ministro Matteo Salvini che, nel promettere “Prima gli italiani” si mostrava sullo sfondo della cittadina francese.