Come sottolineato, l’ingresso sarà a titolo gratuito. Per chi eventualmente desiderasse lasciare un’offerta libera, il ricavato sarà interamente devoluto all’Abbazia Santa Maria della Sanità.

Cosa prevede il programma di domenica 22 ottobre per chi parteciperà? Come accaduto l’anno passato, in collaborazione con la F.I.G.C.T., si terrà la 28° tappa del Campionato Italiano di Ciclotappo (grette) con delegazioni provenienti da Lombardia, Piemonte e Toscana. Ma non ci si fermerà qui. Famiglie e più giovani potranno infatti iscriversi a:

– Torneo di Lippa

– Torneo di Lancio del ferro di cavallo

– Tiro alla fune

Previsti anche ricchi premi e gadget per tutti. Da contorno ci sarà l’intrattenimento di E. Ghelli che suonerà la propria cornamusa. Chiunque desideri partecipare all’evento e, conseguentemente, ai giochi proposti potrà farlo con un’offerta libera. Al termine dei giochi e delle iniziative, In collaborazione con la ditta Tossini di Recco, è in programma una degustazione di focaccia tradizionale.

Nell’invitare la vostra Redazione all’evento, rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni legate all’evento.