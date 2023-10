Imperia – Grave incidente, nella notte, in via Nazionale dove un’auto ha perso il controllo finendo prima contro alcune vetture parcheggiate per poi ribaltarsi.

L’allarme è scattato attorno alle 3 quando il frastuono dell’impatto ha svegliato di soprassalto i residenti della zona che hanno subito chiamato il 112 e il 118 per i soccorsi.

Fortunatamente la persona alla guida è riuscita a uscire dall’auto senza riportare ferite gravi e quando è arrivata l’ambulanza del 118 è apparsa solo un pò spaventata per quanto avvenuto.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.